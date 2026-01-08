La Ruota dei Campioni torna venerdì 9 gennaio su Canale 5

Sergio vince La Ruota dei Campioni

Gerry Scotti torna con un nuovo appuntamento de La Ruota dei Campioni in onda venerdì 9 gennaio, alle ore 20.40 su Canale 5.

Il torneo vede sfidarsi i campioni che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione de La Ruota della Fortuna.

La serata, tutta dedicata a La Ruota dei Campioni, sarà articolata in tre incontri tematici (sui Campioni della tv, della musica e del cinema) – da cinque round ciascuno - in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un’ultima manche.

Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a La Ruota delle Meraviglie, con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro.

Ospiti della serata con la loro energia: i Ricchi e Poveri e Andrea Pucci.

Al tabellone, imprescindibile la presenza di Samira Lui.

La Ruota della Fortuna è prodotta da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy ed è la versione italiana del format americano “Wheel of Fortune” prodotto da Sony Pictures Television, una società di Sony Pictures Entertainment, distribuito da Paramount Global Content Distribution, insieme ai diritti del format.

