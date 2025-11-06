Forbidden Fruit 2, la puntata del 6 novembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 6 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Gulden, con l’aiuto della sua amica Derya, mette dei soldi nella tasca della giacca di Emir senza che lui se ne accorga. Quando tornano in azienda, Gulden lo accusa di averle rubato il denaro. Quando Alihan scopre che i soldi sono davvero nella giacca di Emir, si vede costretto a licenziarlo.
Nevra consegna a Halit la lettera e il regalo che Tuncer voleva fargli recapitare dopo la sua morte.
Zehra ed Ender si danno appuntamento per un caffè, ma Kemal chiede a Zehra di evitare di parlare della loro relazione.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.