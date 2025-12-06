La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla seconda stagione, è andata in onda sabato 6 dicembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Zeynep in una scena di Forbidden Fruit 2

Alihan fa intitolare il vivaio sovvenzionato dalla Argun Holding a nome di Zeynep.

Hakan rivela a Zeynep che Ender è entrata a far parte del consiglio d'amministrazione della Holding e Alihan è ancora arrabbiato con Zerrin per la vicenda.

Nel frattempo, Ender e Caner si appostano di fronte all'Hotel Moon dove attendono un incontro segreto tra Kemal e Yildiz, la quale tende una trappola sia a lui che alla stessa Ender. Quest'ultima, infatti, ha detto ad Halit e Zehra di raggiungere l'hotel con l'intento di cogliere in fragrante i due amanti.

Yildiz, però, anticipa le mosse di Ender facendo in modo che Kemal venga sorpreso non in sua compagnia, ma in compagnia di una sconosciuta. L'evento getta Zehra nella disperazione e i tentativi di Kemal di discolparsi e accusare Yildiz sono inutili.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.