Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV06 dicembre 2025

La forza di una donna 2, la puntata del 6 dicembre in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 6 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 6 dicembre

Una scena de La forza di una donna 2Una scena de La forza di una donna 2

Sirin è convinta che Idil abbia venduto i diamanti del suo braccialetto e decide di affrontarla.

Intanto, Ceyda scopre che Sirin prova interesse per Emre e che il sentimento è ricambiato: la cosa la turba profondamente.

Nel frattempo, Sarp, uscito per fare un po’ di spesa, ha un incidente mentre rientra a casa e rimane bloccato nell’auto. L’uomo è molto preoccupato, sapendo che Bahar e i bambini sono da soli senza alcuna protezione delle guardie del corpo.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video