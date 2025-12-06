La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 6 dicembre nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Una scena de La forza di una donna 2

Sirin è convinta che Idil abbia venduto i diamanti del suo braccialetto e decide di affrontarla.

Intanto, Ceyda scopre che Sirin prova interesse per Emre e che il sentimento è ricambiato: la cosa la turba profondamente.

Nel frattempo, Sarp, uscito per fare un po’ di spesa, ha un incidente mentre rientra a casa e rimane bloccato nell’auto. L’uomo è molto preoccupato, sapendo che Bahar e i bambini sono da soli senza alcuna protezione delle guardie del corpo.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00.

