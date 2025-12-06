Negli episodi dell'ultima settimana della seconda stagione di Forbidden Fruit, in onda dall'1 al 6 dicembre su Canale 5, Ender propone a Zerrin un accordo: concederà il divorzio ad Alihan in cambio delle quote societarie della holding possedute dalla donna. Zerrin accetta l'accordo, mandando su tutte le furie Halit.

Kemal, angosciato per un investimento fallimentare, si confida con Halit chiedendo la restituzione del capitale investito.

Caner ed Ender tramano contro Yildiz, studiando un piano per liberarsi di lei: vogliono sorprendere Kemal e Yildiz fuori dall’Hotel Moon.

Yildiz prevede la trappola orchestrata da Ender. L’arrivo di Halit e Zehra, avvisati da Ender, genera scandalo, mentre ogni tentativo di Kemal di scagionarsi risulta vano.

Hakan scopre dei piani futuri di Alihan: l'uomo lascerà Instabul per andare negli Stati Uniti.

Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e al sabato alle 15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

