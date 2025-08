Forbidden Fruit 2, la puntata del 6 agosto in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 6 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 6 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 6 agosto

Zehra visita suo padre sperando di riconciliarsi. Deluso per non essere stato avvisato del matrimonio, lui invita comunque lei e Sinan a cena. Alla serata partecipa anche Zerrin che coglie l'opportunità per far incontrare suo fratello Alihan con Lal, nella speranza che i due tornino di nuovo insieme.

Zeynep riesce a trovare un lavoro. È piena di entusiasmo, ma il suo nuovo capo è meno tollerante di quanto sperasse.

Yildiz sente di non essere accettata dalla famiglia del marito Halit e, quando scopre che lui ha passato una serata fuori con i figli, cosa che con lei non faceva mai, decide di rischiare e dice all'uomo di volere il divorzio.

Ender, intanto, sembra ottenere tutto quello che vuole.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE