SERIE TV05 dicembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 5 dicembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 5 dicembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 5 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 5 dicembre

Zerrin in una scena di Forbidden Fruit 2Zerrin in una scena di Forbidden Fruit 2

Zehra tenta di mediare tra Kemal e suo padre per allentare la tensione crescente, ma l'incontro si rivela inutile: entrambi restano rigidi sulle proprie posizioni, senza fare un passo indietro.

Durante una cena, Caner racconta a Ender di aver scoperto che Kemal e Yildiz si sono dati appuntamento in un albergo, accendendo la sua curiosità. La donna capisce che potrebbe essere l'occasione giusta per annientare Yildiz e dice al fratello che dovranno pedinarli per capire cosa stia succedendo.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

