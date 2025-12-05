La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 5 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Zehra tenta di mediare tra Kemal e suo padre per allentare la tensione crescente, ma l'incontro si rivela inutile: entrambi restano rigidi sulle proprie posizioni, senza fare un passo indietro.
Durante una cena, Caner racconta a Ender di aver scoperto che Kemal e Yildiz si sono dati appuntamento in un albergo, accendendo la sua curiosità. La donna capisce che potrebbe essere l'occasione giusta per annientare Yildiz e dice al fratello che dovranno pedinarli per capire cosa stia succedendo.
