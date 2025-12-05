Dawson's Creek, il cast della serie cult

Il personaggio attorno al quale ruota la serie è Dawson Leery, interpretato dall'attore statunitense James Van Der Beek. Il migliore amico di Dawson è Pacey Witter e ha il volto di Joshua Jackson, attore canadese che ha anche diretto uno degli episodi dell'ultima stagione della serie. La ragazza che farà presto battere il cuore di entrambi i migliori amici è Joey Potter, interpretata da Katie Holmes, attrice che negli anni successivi sarà nel cast di film importanti come Batman Begins. Nei panni di Jen Lindley, intraprendente ragazza di città si trasferisce a Capeside, troviamo una giovanissima Michelle Williams, attrice che successivamente sarà anche candidata agli Oscar per le sue interpretazioni in pellicole di successo come I segreti di Brokeback Mountain e Manchester by the Sea. Nella seconda stagione di Dawson's Creek ai quattro protagonisti si uniscono anche i fratelli Jack e Andie McPhee, interpretati rispettivamente da Kerr Smith e Meredith Monroe.

