Forbidden Fruit 2, la puntata del 4 settembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 4 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 4 settembre

Sevda Erginci (Zeynep Yılmaz) in una scena di Forbidden Fruit 2

Hira racconta a Zeynep di aver osservato di nascosto gli anelli di fidanzamento trovati in casa di Alihan, e di essersi accorta che al loro interno è incisa una data. Zeynep ricorda che Alihan l'ha lasciata esattamente due giorni dopo quella data, e capisce che l'uomo voleva chiederle di sposarlo. Confessa tutto a Hira, che si infuria sentendosi presa in giro sia dalla donna che credeva un'amica, sia da Alihan.

Più tardi, con una scusa, Hakan porta Zeynep in casa di Alihan, e l'uomo le chiede di sposarlo. Zeynep accetta.

Yildiz rifiuta la proposta di Kemal di tornare insieme, e decide di restare con Halit. Kemal si reca quindi da Halit rassegnando le sue dimissioni.

Alla festa di inaugurazione dell'hotel, invitato da Ender, arriva Erdem. Halit si ingelosisce, esattamente come previsto dalla sua ex moglie. Alla festa si presenta anche il misterioso finanziatore che collaborerà con Halit, il signor Atakan, che si rivela essere nientemeno che Kemal.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5.

