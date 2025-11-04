Forbidden Fruit 2, la puntata del 4 novembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 4 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Il piano di Yildiz è andato in fumo: Kemal si è sposato con Zehra e Zeynep non le rivolge la parola. Il capro espiatorio della ragazza diventa Ender, alla quale giura vendetta.
Anche Caner, sempre legato alla sorella, sospetta che Ender questa volta abbia esagerato.
Zeynep cerca di rimediare ai danni causati da Yildiz parlando con Hakan e con Irem, ma potrebbe essere troppo tardi. Hakan non riesce a superare la delusione e Irem sembra decisa a tornare a vivere a Bursa.
Presa da tutto questo, Zeynep quasi si dimentica di Dundar.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.