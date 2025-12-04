Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV04 dicembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 4 dicembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 4 dicembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 4 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 4 dicembre

Halit in una scena di Forbidden Fruit 2Halit in una scena di Forbidden Fruit 2

Ender irrompe a sorpresa durante una riunione del consiglio della Argun Holding, rivelando di possedere il 15% delle azioni e rivendicando il diritto di intervenire nelle decisioni aziendali.

Alihan e Halit, dopo aver appreso che è stata Zerrin a cedere le sue quote a Ender, convocano la donna per capire le sue motivazioni. Zerrin spiega che l'ha fatto solo per il bene di Alihan, poiché quello era l'unico modo per convincere Ender ad accettare il divorzio.

Nel frattempo, a casa di Halit, Zehra si accorge che tra Kemal e suo padre c'è un po' di tensione.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video