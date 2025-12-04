Forbidden Fruit 2, la puntata del 4 dicembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 4 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Ender irrompe a sorpresa durante una riunione del consiglio della Argun Holding, rivelando di possedere il 15% delle azioni e rivendicando il diritto di intervenire nelle decisioni aziendali.
Alihan e Halit, dopo aver appreso che è stata Zerrin a cedere le sue quote a Ender, convocano la donna per capire le sue motivazioni. Zerrin spiega che l'ha fatto solo per il bene di Alihan, poiché quello era l'unico modo per convincere Ender ad accettare il divorzio.
Nel frattempo, a casa di Halit, Zehra si accorge che tra Kemal e suo padre c'è un po' di tensione.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.