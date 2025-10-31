Forbidden Fruit 2, la puntata del 31 ottobre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 31 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Ender incontra Irem e le rivela che sua cugina Yildiz le ha mentito per convincerla ad andare a casa di Kemal, ponendola quindi in una posizione estremamente delicata. La ragazza è stata infatti costretta a mentire ad Hakan, che l'ha lasciata, ritenendo di non potersi più fidare di lei.
Yildiz, intanto, riceve la visita di Kemal e Zehra, che annunciano di essersi appena sposati, mandando in frantumi le sue speranze.
Yildiz, disperata, chiede a Zeynep di presenziare alla cena di festeggiamento per le nozze.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.