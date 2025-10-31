Catalogo
SERIE TV31 ottobre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 31 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 31 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 31 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 31 ottobre

Una scena di Forbidden Fruit 2Una scena di Forbidden Fruit 2

Ender incontra Irem e le rivela che sua cugina Yildiz le ha mentito per convincerla ad andare a casa di Kemal, ponendola quindi in una posizione estremamente delicata. La ragazza è stata infatti costretta a mentire ad Hakan, che l'ha lasciata, ritenendo di non potersi più fidare di lei.

Yildiz, intanto, riceve la visita di Kemal e Zehra, che annunciano di essersi appena sposati, mandando in frantumi le sue speranze.

Yildiz, disperata, chiede a Zeynep di presenziare alla cena di festeggiamento per le nozze.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

