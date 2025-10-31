Negli episodi dell'ultima settimana della seconda stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 27 al 31 ottobre su Canale 5, Alihan rivela a Hakan i suoi sospetti sul legame misterioso tra Halit e sua madre.
Nel frattempo, Halit riceve la notizia della morte di un vecchio amico, Tuncer Karaduman, un evento che lo costringe a riflettere sul proprio passato a causa di una confessione da parte di Nevra.
Zehra si confida con Ender, che alimenta i suoi dubbi insinuando che Irem, pur fidanzata con Hakan, cerchi di avvicinarsi a Kemal per interesse. Approfittando della situazione, Ender spinge Zehra a pedinarlo, innescando nuove tensioni e insicurezze. Poco dopo, la donna rivela a Irem che Yildiz l’ha ingannata, causandole la rottura con Hakan, che non riesce più a fidarsi di lei.
Intanto, Zeynep chiude definitivamente con Alihan.
Infine, venuta a galla la verità sulla trama di Yildiz contro Zehra e Kemal, Zeynep se ne assume la responsabilità.
Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.