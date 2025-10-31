La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 31 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
Gli uomini di Nezir informano Yusuf del loro arrivo e lui, d’accordo con loro, inventa una scusa per uscire di casa insieme ad Arif.
Intanto Sarp, venuto a conoscenza del piano di Nezir, si precipita a casa di Bahar per metterla al sicuro con i bambini. I quattro riescono a fuggire e, mentre gli uomini di Nezir si scontrano con Hatice, Ceyda e Yeliz, rimaste in casa, parte un colpo di pistola che uccide una di loro.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.