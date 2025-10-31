Nei nuovi episodi della seconda stagione di Tradimento, in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 31 ottobre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, dopo aver scoperto che nessuno dei quattro candidati è suo figlio biologico, Guzide inizia a sospettare che Tarik abbia scambiato il bambino dopo la nascita.

Nel frattempo, Dundar ha un acceso confronto con Tarik.

Ipek pubblica sui social un fotomontaggio con Oltan per celebrare le nozze, scatenando la rabbia dell'uomo. Intanto, Mualla confessa a Kadriye che Can, essendo figlio di Behram e Oylum, non è suo nipote.



Selin convince Tolga a manomettere il braccialetto elettronico per poter visitare la tomba della sorella, ma approfitta della situazione per fuggire. Si presenta, quindi, a casa di Ipek per minacciarla, ma lo scontro degenera provocando a Ipek un aborto spontaneo.

Infine, Tarik incontra di nuovo l’ostetrica Cemile. Durante la conversazione, Cemile scopre il segreto dell'uomo legato allo scambio dei neonati. Cemile, però, accusa un malore improvviso durante la conversazione.



Nel video qui sopra, i momenti più importanti degli episodi del 31 ottobre di Tradimento. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

