Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV01 novembre 2025

Innocence, l'ultima puntata in streaming

La nuova puntata di Innocence è disponibile in streaming e on demand su Mediaset Infinity
Condividi:

L'ultima puntata della serie turca Innocence (Masumiyet) è su Mediaset Infinity.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Innocence, la trama del finale

Una scena di InnocenceUna scena di Innocence

Ilker, rimasto solo con Ela grazie all'intervento di Timur, le chiede nuovamente di sposarlo. Nonostante le iniziali resistenze della ragazza, la cerimonia di nozze ha luogo sulla barca di Ilker in presenza di Timur e Cenk.

In tribunale, Timur accusa Bahar di averlo tradito con Harun, ma Ela racconta tutta la verità sul tradimento di suo padre con Banu.

Arriviamo poi al giorno dell'udienza finale del processo per l'aggressione a Ela; Umut viene assolto in seguito alla sua dichiarazione e a quella di Beril.

Ilker è colpevole oppure è innocente? Su Mediaset Infinity, potete scoprire come finisce Innocence e la spiegazione del finale.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video