Una scena di Innocence

Ilker, rimasto solo con Ela grazie all'intervento di Timur, le chiede nuovamente di sposarlo. Nonostante le iniziali resistenze della ragazza, la cerimonia di nozze ha luogo sulla barca di Ilker in presenza di Timur e Cenk.

In tribunale, Timur accusa Bahar di averlo tradito con Harun, ma Ela racconta tutta la verità sul tradimento di suo padre con Banu.

Arriviamo poi al giorno dell'udienza finale del processo per l'aggressione a Ela; Umut viene assolto in seguito alla sua dichiarazione e a quella di Beril.

