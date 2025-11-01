Nell'emozionante finale della serie turca Innocence, disponibile on demand da sabato 1 novembre su Mediaset Infinity, Ilker chiede nuovamente a Ela di sposarlo e lei accetta.

Ela e Ilker si sposano sulla barca dell'uomo in presenza di Timur e Cenk. Ela e Ilker passano la prima notte da marito e moglie.



In tribunale, Timur accusa Bahar di averlo tradito con Harun, ma Ela racconta tutta la verità sul tradimento di suo padre con Banu.

Nell'udienza finale del processo per l'aggressione a Ela, Banu viene chiamata a testimoniare. Scopriamo che Banu aveva pulito la scena del crimine per ordine di Ilker.

Ilker confessa l'aggressione di Ela e viene condannato a otto anni di reclusione.

Nel video qui sopra, il riassunto delle ultime puntate di Innocence.

