La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda sabato 31 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Kaya si sente in dovere di scagionare Yildiz, che è completamente innocente, e affronta Ender.
Poco dopo, Kaya sta per rivelare a Halit ciò che ha scoperto, ma viene interrotto dall'arrivo di Sevda. La ragazza, a suo dire pentita per aver accusato Yildiz, confessa che la vera mente dietro a tutto è proprio Ender. Per dimostrare la verità delle sue parole, fa ascoltare a Halit una registrazione di Ender che non lascia alcun dubbio. Di conseguenza, Ender viene allontanata da Halit.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.