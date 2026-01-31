Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV31 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, la puntata del 31 gennaio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 31 gennaio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda sabato 31 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 31 gennaio

Halit in una scena di Forbidden Fruit 2Halit in una scena di Forbidden Fruit 2

Kaya si sente in dovere di scagionare Yildiz, che è completamente innocente, e affronta Ender.

Poco dopo, Kaya sta per rivelare a Halit ciò che ha scoperto, ma viene interrotto dall'arrivo di Sevda. La ragazza, a suo dire pentita per aver accusato Yildiz, confessa che la vera mente dietro a tutto è proprio Ender. Per dimostrare la verità delle sue parole, fa ascoltare a Halit una registrazione di Ender che non lascia alcun dubbio. Di conseguenza, Ender viene allontanata da Halit.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video