La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 31 gennaio nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Bahar in una scena de La forza di una donna

La forza di una donna 3: la trama del 31 gennaio

Mentre Sarp, Hatice e Bahar, in sala operatoria, lottano tra la vita e la morte, Sirin aggredisce Arif, ritendendolo responsabile dell'incidente. Poi Jale, per allontanarla, le dice che Enver rischia un altro infarto, così Sirin asseconda la richiesta del padre di andare a casa a badare a Nisan e Doruk.

Intanto, Kismet avvisa Yusuf che Arif è ricoverato e l'uomo si precipita in ospedale. A quanto pare, un testimone ha visto Arif passare con il semaforo rosso e questo rende la sua situazione molto complicata. Per di più, nell'incidente è coinvolta anche una famosa scrittrice che, seppur non in gravi condizioni, non si mostra comprensiva con Enver.

Nel frattempo, Ceyda ed Emre cercano Arda che si è perso. Il bambino si è nascosto in un camion e viene ritrovato dall'autista, una volta giunto a destinazione. Ma l'uomo, per via del carico che trasporta, non può rivolgersi alla polizia.

Infine, gli interventi di Sarp e Bahar si concludono e i due vengono trasferiti in terapia intensiva.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

