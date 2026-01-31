Valeria Graci ha un nuovo amore: "Io e Antonio siamo una coppia da quasi tre anni"

Valeria Graci ha ritrovato l'amore. La comica, attrice e conduttrice racconta di essere tornata ad amare dopo una separazione complicata dal suo ex marito, con cui ha avuto il figlio Pierluigi.



"La vita torna a sorprenderti quando meno te lo aspetti. Quando pensi che non ci sia più niente che ti possa stupire si fanno degli incontri. L'incontro con Antonio è stato magico, sono molto innamorata", afferma Valeria Graci, 45 anni. A proposito del compagno, aggiunge: "È stato un colpo di fulmine. Ci siamo incontrati davvero per caso. Stiamo insieme da quasi tre anni. Antonio fa un lavoro normalissimo, lontano dai riflettori".



Riguardo alla difficile separazione dall'ex marito, Valeria Graci dice: "Lascio alla giustizia il tempo di portare avanti le cose. I rapporti sono diversi adesso, il tempo cura un po', le cicatrici rimangono, però fortificano tantissimo". In passato, la comica e conduttrice aveva rivelato di essere stata vittima di violenza psicologica. A questo proposito, oggi dice: "A distanza di anni dico grazie. Se non avessi vissuto quei momenti, quelle difficoltà, oggi non sarei la donna che sono. Qualcuna l'ho superata, qualcuna la combatto ancora, ma mi hanno aiutato a diventare la donna forte che sono oggi e che non permetterà più a nessuno di mangiarle in testa".