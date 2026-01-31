Addio a Catherine O'Hara. La celebre attrice è scomparsa all'età di 71 anni. La notizia è stata diffusa da Tmz e confermata da Variety, secondo cui Catherine O'Hara si è spenta dopo una breve malattia.

Nata a Toronto nel 1954, Catherine O'Hara ha interpretato il personaggio di Delia Deetz nel film Beetlejuice - Spiritello porcello (Beetlejuice, 1988) e nel suo sequel Beetlejuice Beetlejuice (2024), entrambi diretti da Tim Burton. Sul set di Beetlejuice ha conosciuto lo scenografo Bo Welch, che ha sposato nel 1992 e che le è rimasto accanto fino alla scomparsa. La coppia ha avuto due figli.



Dal 2015 al 2020, Catherine O'Hara ha interpretato il personaggio di Moira Rose nella serie televisiva Schitt's Creek che le è valso un Premio Emmy nel 2020 come miglior attrice protagonista in una serie commedia e un Golden Globe nel 2021 come miglior attrice in una serie commedia o musicale.



Negli anni '90, Catherine O'Hara ha ottenuto grande popolarità internazionale anche grazie al ruolo di Kate McCallister in Mamma, ho perso l'aereo (1990) e nel sequel Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York (1992). Nel 2023, la sua reunion con Macaulay Culkin, che nei due film interpretava "suo figlio" Kevin, aveva fatto sognare i fan.