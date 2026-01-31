Thais Wiggers e la differenza d'età con il nuovo compagno "Ha 25 anni più di me, ma è molto sportivo e giovanile"

Thais Wiggers risponde a Verissimo alle critiche sulla differenza d’età con il suo nuovo compagno, che si sono scatenate dopo che sono stati pubblicati alcuni scatti della coppia. "Quando sono uscite le foto ci sono rimasta male per due motivi, perché ci frequentavamo da quattro mesi, quindi per me era ancora un po' presto per annunciare una nuova relazione, e poi perché quelle foto non rispecchiavano la realtà".



La showgirl e il nuovo compagno hanno 25 anni di differenza: "Nonostante ci sia questa differenza, lui è una persona molto giovanile e sportiva. E poi per me non è la prima volta perché anche con Teo, il papà di mia figlia, c'erano 20 anni di differenza". Per quanto riguarda il nuovo compagno, Thais Wiggers, 40 anni, racconta: "È brasiliano, ma vive in Inghilterra dove studiano i suoi figli. Mi piace avere questa vicinanza culturale".



La showgirl rivela anche i suoi sogni per il futuro: "In passato non sono stata molto fortunata in amore, ma continuo a cercare il per sempre". Thais Wiggers non esclude il matrimonio in futuro: "Non mi sono mai sposata, sarebbe una bellissima cosa". Mamma di Julia, nata dalla relazione con Teo Mammucari, la showgirl esclude di diventare ancora mamma: "Figli no, basta. Mia figlia ha 17 anni e in questi anni mi sono molto dedicata a lei. Ci sarebbe troppa differenza di età. Vederla grande è bellissimo e io mi godo la mia libertà. Amo i bambini, ma non avrei voglia di tornare a cambiare pannolini e perdere ore di sonno".