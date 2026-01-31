Daniele Pecci, la storia d'amore con Anita Caprioli: "Stiamo insieme ormai da tanti anni, stiamo bene"

Daniele Pecci parla a Verissimo della storia con Anita Caprioli, con cui ha avuto la figlia Viola. "Stiamo insieme ormai da tanti anni, stiamo bene", afferma l'attore, 55 anni. Nonostante anche Anita Caprioli sia un'attrice, il loro incontro non è avvenuto sul set: "Ci siamo conosciuti fuori dal lavoro e non abbiamo mai lavorato insieme se non una volta per cinque minuti".



Oltre che di Viola, Daniele Pecci è anche papà di Francesco, nato da una precedente relazione. Riguardo alla paternità, l'attore dice: "Fare il papà è una bella esperienza in cui ti ritrovi un po' a sentirti come si sentiva tuo padre quando eri bambino".