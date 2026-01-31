Alessandro Tersigni: "Mia moglie ha avuto un distacco di placenta e la bambina è stata in terapia intensiva"

Alessandro Tersigni racconta a Verissimo la grande preoccupazione, vissuta con la moglie Maria Stefania Di Renzo, per la nascita della loro seconda figlia. "Zoe è stata uno tsunami di emozioni e velocità perché è nata con tre settimane di anticipo. Mia moglie ha avuto un distacco di placenta importante, c'era sangue, siamo corsi in ospedale. Zoe alla nascita è stata senza respirare per pochi secondi ed è stata in terapia intensiva". Oggi la piccola Zoe sta benissimo: "Siamo sereni perché Zoe è una rompiscatole di quasi quattro anni".

Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Renzo sono legati dal 2008, sposati dal 2016 e genitori anche di Filippo (2017). Della loro lunga storia d'amore, l'attore dice: "Siamo una squadra, ormai facciamo le cose d'istinto: lei pensa a cucinare, io penso ai bambini e viceversa. A fine giornata sveniamo in parti diverse della casa". Per Alessandro Tersigni quello con Maria Stefania Di Renzo è stato un colpo di fulmine: "L'ho vista ballare e mi sono innamorato".

