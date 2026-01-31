Catalogo
SERIE TV31 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, il riassunto della settimana dal 26 al 31 gennaio

Ecco cosa è successo negli nuovi episodi della nuova serie turca in onda su Canale 5
Negli episodi dell'ultima settimana della seconda stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 26 al 31 gennaio su Canale 5, Sevda porta a compimento il piano di Ender contro Yildiz.

Nel frattempo, Alihan e Zeynep dicono addio agli amici per cominciare la loro nuova vita.

Yildiz viene cacciata di casa da Halit che le annuncia di voler chiedere il divorzio.

Intanto, Caner fa una proposta a Zehra e Emir scopre la relazione segreta tra i due grazie a Lila.

Shaika incastra Ender e si avvicina ad Halit.

Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al sabato alle 14.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

