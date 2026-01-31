Nel finale de La forza di una donna 2 e nell'inizio de La forza di una donna 3 in onda dal 26 al 31 gennaio su Canale 5, Emre scopre la verità su Sirin. Suat viene punito da Nezir.

Successivamente, Amzi tradisce Nezir e compie un gesto estremo. Bahar accusa un malore e, mentre viene trasportata in ospedale, rimane coinvolta in un incidente insieme a Sarp, Arif e Hatice.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE