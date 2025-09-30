Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
SERIE TV
30 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 30 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 30 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 30 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 30 settembre

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 2
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 2

Yildiz ha un acceso litigio con Halit dopo che lui muove delle critiche nei confronti degli amici di Erim. A causa dello scontro, Yildiz decide di prendersi una pausa e trasferirsi temporaneamente a Sapanca per cambiare aria.

Non appena Kemal viene a sapere della sua partenza, si reca anche lui a Sapanca. Per un soffio i due non vengono scoperti da Halit, che è arrivato lì con l’intento di convincere la moglie a tornare a Istanbul.

Nel frattempo, Ender continua a portare avanti il suo piano per far emergere i segreti di Alihan.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

