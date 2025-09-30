Forbidden Fruit 2, la puntata del 30 settembre in streaming
La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 30 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 30 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 30 settembre
Yildiz ha un acceso litigio con Halit dopo che lui muove delle critiche nei confronti degli amici di Erim. A causa dello scontro, Yildiz decide di prendersi una pausa e trasferirsi temporaneamente a Sapanca per cambiare aria.
Non appena Kemal viene a sapere della sua partenza, si reca anche lui a Sapanca. Per un soffio i due non vengono scoperti da Halit, che è arrivato lì con l’intento di convincere la moglie a tornare a Istanbul.
Nel frattempo, Ender continua a portare avanti il suo piano per far emergere i segreti di Alihan.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Leggi anche
fashion
A Milano tre visioni complementari: femminilità sospesa, lusso cosmopolita e artigianato che diventa linguaggio contemporaneo
A Milano tre visioni complementari: femminilità sospesa, lusso cosmopolita e artigianato che diventa linguaggio contemporaneo
SERIE TV
La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 1 ottobre su Canale 5
La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 1 ottobre su Canale 5
LA FOTO
La cantante ha condiviso una foto con una dolce dedica per il compleanno del compagno Kurt
La cantante ha condiviso una foto con una dolce dedica per il compleanno del compagno Kurt
fashion
Mentre il gruppo francese LVMH proprietario del brand si prepara ad annunciare il nuovo creativo, apre a Milano Palazzo Fendi, una boutique di 910 metri con atelier e ristoranti
Mentre il gruppo francese LVMH proprietario del brand si prepara ad annunciare il nuovo creativo, apre a Milano Palazzo Fendi, una boutique di 910 metri con atelier e ristoranti