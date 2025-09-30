Forbidden Fruit 2, la puntata del 30 settembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 30 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 30 settembre

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 2

Yildiz ha un acceso litigio con Halit dopo che lui muove delle critiche nei confronti degli amici di Erim. A causa dello scontro, Yildiz decide di prendersi una pausa e trasferirsi temporaneamente a Sapanca per cambiare aria.

Non appena Kemal viene a sapere della sua partenza, si reca anche lui a Sapanca. Per un soffio i due non vengono scoperti da Halit, che è arrivato lì con l’intento di convincere la moglie a tornare a Istanbul.

Nel frattempo, Ender continua a portare avanti il suo piano per far emergere i segreti di Alihan.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

