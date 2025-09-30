Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
30 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni dell'1 ottobre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 1 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 1 ottobre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni dell'1 ottobre

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 2
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 2

Yildiz si reca a trovare la sorella nel suo nuovo ufficio e, mentre escono, notano Lila che afferma di essere lì per incontrare lo zio, ma in realtà deve parlare con Emir. Lila informerà quest'ultimo che la madre, Zerrin, desidera invitarli a cena.

