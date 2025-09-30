Forbidden Fruit 2, le anticipazioni dell'1 ottobre
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 1 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 1 ottobre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni dell'1 ottobre
Yildiz si reca a trovare la sorella nel suo nuovo ufficio e, mentre escono, notano Lila che afferma di essere lì per incontrare lo zio, ma in realtà deve parlare con Emir. Lila informerà quest'ultimo che la madre, Zerrin, desidera invitarli a cena.
