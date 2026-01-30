La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 30 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz, distrutta per essere stata cacciata di casa da Halit, si sfoga con Kaya, che prova a darle conforto. Prima di lasciare l’azienda, decide però di affrontare Ender, la quale ammette di aver assunto Sevda per sedurre Halit ed estorcergli del denaro.
Kaya, tornato nell’ufficio per restituire a Yildiz il cellulare dimenticato, ascolta la conversazione e comprende che Ender è la vera artefice della macchinazione.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.