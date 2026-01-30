Catalogo
SERIE TV30 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, la puntata del 30 gennaio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 30 gennaio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 30 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 30 gennaio

Eda Ece (Yildiz) in una puntata di Forbidden Fruit 2Eda Ece (Yildiz) in una puntata di Forbidden Fruit 2

Yildiz, distrutta per essere stata cacciata di casa da Halit, si sfoga con Kaya, che prova a darle conforto. Prima di lasciare l’azienda, decide però di affrontare Ender, la quale ammette di aver assunto Sevda per sedurre Halit ed estorcergli del denaro.

Kaya, tornato nell’ufficio per restituire a Yildiz il cellulare dimenticato, ascolta la conversazione e comprende che Ender è la vera artefice della macchinazione.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

