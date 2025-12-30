La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 30 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Durante una cena con Sedef e suo marito Eray, Yildiz finge di conoscere il noto pittore turco Haluk Akakce. Eray la prega di mettersi in contatto con lui e di organizzare al più presto una cena.
Sempre più convinto che Erim sia suo figlio, Kaya riesce, attraverso un bicchiere di limonata, in cui il ragazzo ha bevuto, a prelevare il suo DNA, e chiede a Orhan di farlo analizzare.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.