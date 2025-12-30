Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV30 dicembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 30 dicembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 30 dicembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 30 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 30 dicembre

Zeynep in una scena di Forbidden Fruit 2Zeynep in una scena di Forbidden Fruit 2

Durante una cena con Sedef e suo marito Eray, Yildiz finge di conoscere il noto pittore turco Haluk Akakce. Eray la prega di mettersi in contatto con lui e di organizzare al più presto una cena.

Sempre più convinto che Erim sia suo figlio, Kaya riesce, attraverso un bicchiere di limonata, in cui il ragazzo ha bevuto, a prelevare il suo DNA, e chiede a Orhan di farlo analizzare.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video