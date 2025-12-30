Mercoledì 31 dicembre 2025, in diretta dalla suggestiva Piazza Libertà di Bari, Canale 5 presenta Capodanno in musica condotto da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi.

La serata evento che festeggia l’arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine della puntata de La Ruota della Fortuna.

Capodanno in musica su Canale 5: tutti i cantanti della serata

Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani: Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, Raf, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Fred De Palma, Riccardo Fogli, Iva Zanicchi, Mietta, Mida, Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei, I Desideri, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca, Cioffi, Eddie Brock e Welo.