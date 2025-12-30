Catalogo
CAPODANNO30 dicembre 2025

Capodanno in Musica con Federica Panicucci e Fabio Rovazzi su Canale 5

In diretta da Bari con Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, Capodanno in Musica va in onda mercoledì 31 dicembre su Canale 5
Mercoledì 31 dicembre 2025, in diretta dalla suggestiva Piazza Libertà di Bari, Canale 5 presenta Capodanno in musica condotto da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi.

La serata evento che festeggia l’arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine della puntata de La Ruota della Fortuna.

Capodanno in musica su Canale 5: tutti i cantanti della serata

Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani: Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, Raf, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Fred De Palma, Riccardo Fogli, Iva Zanicchi, Mietta, Mida, Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei, I Desideri, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca, Cioffi, Eddie Brock e Welo.

Capodanno in Musica 2026, da Bari il grande concerto su Canale 5Capodanno in Musica 2026, da Bari il grande concerto su Canale 5

Capodanno in musica sarà trasmesso sulle frequenze di Radio 101 e Radio Norba, radio partner del programma. La regia è affidata a Luigi Antonini.

L’evento è realizzato con il supporto della Regione Puglia che, attraverso il marchio “PUGLIA. L’Italia levante”, racconta l’evoluzione di un territorio oggi posizionato tra le prime regioni in Europa per competitività turistica.

