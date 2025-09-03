Forbidden Fruit 2, la puntata del 3 settembre in streaming
La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 3 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 3 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 3 settembre
Zehra, accompagnata da Kemal, passerà una serata fuori, con degli amici. A fine serata la ragazza ha bevuto un po' troppo e non è in condizioni di tornare a casa da sola, fortunatamente per lei, Kemal l'ha aspettata per tutto il tempo. Rientrati a casa, Yildiz vede una scena che non le piace e nasceranno nuove tensioni in casa Argun.
Nel frattempo, il piano di Ender prende forma. Ender riuscirà ad incontrarsi con il signor Erdem. A prima vista, sembrerebbe per parlare di affari, ma c'è ben altro dietro.
Intanto, Yildiz, chiederà a sua sorella di incontrarsi per parlare di quello che le sta accadendo e di come si sente confusa in questo momento. Le due verranno interrotte dall'arrivo di Hira, che darà a Zeynep una notizia sconvolgente.
Zerha, intanto, racconterà ad Ender quanto accaduto la sera prima.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
