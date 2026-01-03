La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda sabato 3 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.



La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 3 gennaio

Ender vuole mantenere le distanze da Kaya e minaccia anche il miglior amico di lui, Orhan: se continuerà ad agire in questo modo, Kaya soffrirà.

Yildiz ottiene dalla signora Tulin l'indirizzo del vecchio quartiere in cui abitava Ender e cerca di scoprire qualche informazione sul passato della donna.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.