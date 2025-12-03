Forbidden Fruit 2, la puntata del 3 dicembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 3 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Kemal, dopo la forte perdita subita a seguito di un investimento sbagliato, si confida con Halit e gli chiede di riavere il capitale investito nella sua società. Halit accetta di parlarne con il consiglio d'amministrazione.
Ender incontra Zerrin e le promette di concedere il divorzio ad Alihan se la donna le cederà le sue azioni gestite da Halit. Si reca in seguito da Alihan e i due firmano un accordo di divorzio.
Yildiz, con uno stratagemma, porta Caner a credere che abbia una relazione con Kemal.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.