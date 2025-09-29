Forbidden Fruit 2, la puntata del 29 settembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 29 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 29 settembre

Onur Tuna (Alihan) in una scena di Forbidden Fruit 2

Dundar si presenta a casa di Zeynep per porgerle delle scuse, ma si imbatte in Caner ed Emir che erano andati lì per farle uno scherzo. Vedendo i due con il volto coperto, Dundar si spaventa ed estrae la pistola minacciando di ucciderli. Poco dopo arriva Zeynep che prova a placare gli animi, ma nella confusione Kaju scappa.

Dopo il ritrovamento del cagnolino, Alihan decide di tenerselo, dato che non ritiene Zeynep in grado di occuparsene. La cosa, però, disturba Ender, che non vuole vivere con un cane, il che fa tornare Alihan sui suoi passi.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

