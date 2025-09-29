Forbidden Fruit 2, la puntata del 29 settembre in streaming
La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 29 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 29 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 29 settembre
Dundar si presenta a casa di Zeynep per porgerle delle scuse, ma si imbatte in Caner ed Emir che erano andati lì per farle uno scherzo. Vedendo i due con il volto coperto, Dundar si spaventa ed estrae la pistola minacciando di ucciderli. Poco dopo arriva Zeynep che prova a placare gli animi, ma nella confusione Kaju scappa.
Dopo il ritrovamento del cagnolino, Alihan decide di tenerselo, dato che non ritiene Zeynep in grado di occuparsene. La cosa, però, disturba Ender, che non vuole vivere con un cane, il che fa tornare Alihan sui suoi passi.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Leggi anche
CRONACA
Gabriele Finotello, graziato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, racconta a Dentro la notizia: "Non ci credevo"
Gabriele Finotello, graziato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, racconta a Dentro la notizia: "Non ci credevo"
Recap
I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'insegnante di danza
I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'insegnante di danza
SERIE TV
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity