Forbidden Fruit 2, la puntata del 29 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 29 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Zeynep (Sevda Erginci) in Forbidden Fruit

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 29 agosto

Grazie a un amico di vecchia data, Kemal trova lavoro a Yildiz come hostess di sala in un ristorante. Halit non prende affatto bene la notizia e il rapporto tra marito e moglie continua a incrinarsi.

Ender è sempre più determinata a riconquistare l'ex marito. Per raggiungere il suo scopo, Ender ricontatta un vecchio corteggiatore nella speranza di far ingelosire Halit.

Emir approfitta di un imprevisto per passare un po' di tempo con Lila. Zeynep è molto preoccupata che Alihan lo scopra e che l'amico possa perdere il lavoro.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE