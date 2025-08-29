Forbidden Fruit 2, la puntata del 29 agosto in streaming
La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 29 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 29 agosto
Grazie a un amico di vecchia data, Kemal trova lavoro a Yildiz come hostess di sala in un ristorante. Halit non prende affatto bene la notizia e il rapporto tra marito e moglie continua a incrinarsi.
Ender è sempre più determinata a riconquistare l'ex marito. Per raggiungere il suo scopo, Ender ricontatta un vecchio corteggiatore nella speranza di far ingelosire Halit.
Emir approfitta di un imprevisto per passare un po' di tempo con Lila. Zeynep è molto preoccupata che Alihan lo scopra e che l'amico possa perdere il lavoro.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Leggi anche
SERIE TV
I momenti più importanti degli episodi di Tradimento in onda in prima serata il 29 agosto
I momenti più importanti degli episodi di Tradimento in onda in prima serata il 29 agosto
SERIE TV
Nell'ultima puntata di Tradimento, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, Selin spara a Tolga
Nell'ultima puntata di Tradimento, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, Selin spara a Tolga
SERIE TV
La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 29 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity