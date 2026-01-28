Catalogo
SERIE TV28 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, la puntata del 28 gennaio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 28 gennaio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 28 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 28 gennaio

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 2Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 2

Yildiz, rimasta senza denaro né un tetto, trova ospitalità da Emir.

Intanto Halit trascorre una serata piacevole a cena con Kaya e sua sorella Sahika, fino a quando arriva Ender che, presentatasi a casa di Halit con il pretesto di far visita al figlio, non riesce a nascondere lo stupore nel trovarsi davanti Sahika, che ormai considera una pericolosa rivale. Inevidabilente, Ender e Sahika battibeccano tra loro.

Al termine della cena, Kaya confida alla sorella la propria preoccupazione per la troppa confidenza notata tra lei e Halit.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

