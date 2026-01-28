La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 28 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz, rimasta senza denaro né un tetto, trova ospitalità da Emir.
Intanto Halit trascorre una serata piacevole a cena con Kaya e sua sorella Sahika, fino a quando arriva Ender che, presentatasi a casa di Halit con il pretesto di far visita al figlio, non riesce a nascondere lo stupore nel trovarsi davanti Sahika, che ormai considera una pericolosa rivale. Inevidabilente, Ender e Sahika battibeccano tra loro.
Al termine della cena, Kaya confida alla sorella la propria preoccupazione per la troppa confidenza notata tra lei e Halit.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.