Forbidden Fruit 2, la puntata del 27 ottobre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 27 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Con una scusa, Ender invita Zehra a partecipare a una festa organizzata dalla famiglia Aydin, ma in realtà ha altri obiettivi: insieme a Yildiz, vuole farle credere che tra Irem e Kemal ci sia una relazione.
Halit riceve la notizia della morte di un vecchio amico, Tuncer Karaduman, un evento che lo costringe a fare i conti con il passato. Intanto, a casa sua, l'atmosfera si fa tesa a causa dell'inaspettata richiesta di affidamento che Ender ha presentato per Erim.
Caner informa Ender che Zeynep sta frequentando Dundar, ma in realtà si tratta solo di una messa in scena.
