Kaan Urgancıoğlu (Ilgaz) in una scena di Segreti di famiglia

Ecco cosa accadrà dal 3 al 7 novembre nei prossimi episodi della seconda stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: le anticipazioni dal 3 al 7 novembre

Metin riferisce a Derya e a Eren che si metterà in contatto un suo vecchio informatore per scoprire la destinazione del TIR contenente i reperti archeologici.



Dopo aver scoperto che Omer si è sostituito al fratello per spacciarsi come figlio di Yekta Tilmen, Yekta e Ceylin proseguono le loro indagini insieme. Nel frattempo, Ilgaz dal carcere porta avanti le sue indagini in modo parallelo.



Nel mentre, viene aperta un’indagine nei confronti di Ceylin, in quanto accusata di aver aiutato Ozge a seppellire l'uomo che ha ucciso.



Ilgaz è stato assolto e tutti festeggiano felici. Eren, nel frattempo, è arrivato da Cinar: vorrebbe portarlo in ospedale ma il ragazzo si oppone; ha fretta di sapere se le sue amiche sono arrivate in tempo per presentare il video alla corte.



Infine, Ilgaz, Ceylin, Eren e Derya si riuniscono per una cena. Eren coglie l'occasione di annunciare la sua promozione. Ilgaz approfitta della situazione per spiegare a tutti il suo piano: con dei documenti falsi, prenotare il noleggio delle auto fingendo un viaggio verso la Grecia.

