Ecco cosa accadrà dal 3 al 7 novembre nei nuovi episodi di Another Love (Bambaska Biri), la nuova serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. I protagonisti sono due attori già noti al pubblico italiano: si tratta di Hande Erçel di Love Is in the Air e Burak Deniz di Interrupted – L'amore incompiuto.

Another Love: le anticipazioni dal 3 al 7 novembre

Dogan segue Ekrem, il quale vuole tendergli una trappola con l'aiuto di Necati, ma riesce a sfuggire agli uomini di Necati che tentano invano di seguirlo.



Kenan dà le dimissioni in diretta, scatenando l'ira di Nukhet, che informa subito Murat dell'accaduto. Murat prova a telefonare all'amico per sapere cosa sia successo, ma Kenan non gli risponde.



Turan e Leyla si confrontano in merito alla storia d'amore tra lei e Kenan: Turan non è d'accordo su questa relazione e cerca di far capire a Leyla tutte le difficoltà a cui la donna andrebbe incontro se decidesse di portarla avanti.



Dogan rinfaccia a Turan di averlo volutamente cancellato e gettato nel buio in tutti gli anni passati, ma adesso che è tornato dichiara di essere deciso a restare.



Infine, Leyla scopre che gli agenti hanno trovato all'interno della sala operatoria un elenco di tutte le ragazze che sono state rapite dal 1990. Fra questi nomi c'è Zeynep Aktas, le sue iniziali, Z. A., sono le stesse che Leyla aveva letto nell'articolo di giornale e chiede quindi di indagare.

