SERIE TV27 novembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 27 novembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 27 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 27 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 27 novembre

Alihan in una scena di Forbidden Fruit 2Alihan in una scena di Forbidden Fruit 2

Durante una cena con tutti i parenti, Yildiz sorprende Alihan annunciando il fidanzamento tra Zeynep e Dundar. La notizia sconvolge profondamente Alihan, che resta senza parole.

Ender prova a convincere Alihan a non andare avanti con il divorzio.

Nel frattempo, Dundar è sempre più geloso del rapporto tra la sua futura sposa e Hakan.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

