Forbidden Fruit 2, la puntata del 27 novembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 27 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
Durante una cena con tutti i parenti, Yildiz sorprende Alihan annunciando il fidanzamento tra Zeynep e Dundar. La notizia sconvolge profondamente Alihan, che resta senza parole.
Ender prova a convincere Alihan a non andare avanti con il divorzio.
Nel frattempo, Dundar è sempre più geloso del rapporto tra la sua futura sposa e Hakan.
