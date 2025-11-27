Catalogo
SERIE TV27 novembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 28 novembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 28 novembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Yildiz in una scena di Forbidden Fruit 2Yildiz in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 28 novembre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 28 novembre

Alper rivela a Caner che Yildiz ha deciso di non andare più in palestra.

Intanto Yildiz affronta Kemal: sa che è lui ad averle mandato i fiori firmandosi come Arpel e gli chiede di non essere geloso.

