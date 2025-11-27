La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 28 novembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Alper rivela a Caner che Yildiz ha deciso di non andare più in palestra.
Intanto Yildiz affronta Kemal: sa che è lui ad averle mandato i fiori firmandosi come Arpel e gli chiede di non essere geloso.