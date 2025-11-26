La puntata integrale del 27 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Dopo la scomparsa di Mercan, Ceylin e Ilgaz affrontano dolore e incomprensioni, mentre il ritrovamento di un cappellino in mare alimenta i sospetti di rapimento.
Ceylin è convinta che Mercan sia ancora viva. Sei mesi dopo la scomparsa di Mercan, viene festeggiato il compleanno della piccola Elif.
Ceylin decide di tornare al lavoro e Yekta le parla con dolcezza.