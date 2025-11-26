La puntata integrale del 27 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3

Dopo la scomparsa di Mercan, Ceylin e Ilgaz affrontano dolore e incomprensioni, mentre il ritrovamento di un cappellino in mare alimenta i sospetti di rapimento.

Ceylin è convinta che Mercan sia ancora viva. Sei mesi dopo la scomparsa di Mercan, viene festeggiato il compleanno della piccola Elif.

Ceylin decide di tornare al lavoro e Yekta le parla con dolcezza.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE