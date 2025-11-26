Giovedì 4 dicembre 2025, Canale 5 celebra, in prima serata, un momento storico della musica italiana con Umberto Tozzi – L’Ultima Notte Rosa - La Grande Festa, il concerto evento di Umberto Tozzi dall’Arena di Verona con cui l’artista dà il suo addio alla scena live. La serata, ricca di emozioni e grandi successi, sarà condotta da Federica Panicucci, pronta ad accompagnare i telespettatori in un viaggio tra le pagine più indimenticabili della carriera del cantante.



Sul palco dell’anfiteatro veronese saranno ospiti altri grandi voci della musica come: Raf, Marco Masini, The Kolors e Hauser.



Questo appuntamento sarà un’occasione speciale per il pubblico italiano di godere dello straordinario repertorio di uno degli artisti italiani più amati di tutti tempi. Un concerto unico che racchiude tutta l’emozione del pubblico che lo ha applaudito in tutto il mondo, e che – tante volte nella magia dell’Arena di Verona – ha cantato a squarciagola le sue hit senza tempo e luogo – tra cui Ti amo, Tu, Gloria, Stella stai, Notte rosa, Si può dare di più, Gente di mare, Gli altri siamo noi, Io muoio di Te.