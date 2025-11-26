Dentro la notizia torna ad occuparsi del giallo sulla morte di Liliana Resinovich dopo le ultime notizie sul caso. Al centro della vicenda resta il marito della donna, Sebastiano Visintin, al momento unico indagato, che avrebbe raccolto una presunta testimonianza di un ex ristoratore. Secondo quanto riferito da Visintin, l'imprenditore lo avrebbe raggiunto a casa sua per raccontargli che, tra il 2019 e il 2020, Liliana Resinovich gli avrebbe chiesto dei sacchi neri poco prima di mangiare una pizza nel suo locale, accompagnata dal marito. Visintin sostiene di aver registrato la dichiarazione dell'ex ristoratore con il suo telefono cellulare.

Raggiunto telefonicamente da Dentro la notizia, Sebastiano Visintin spiega perché ha registrato la conversazione: "Mi trovavo con il telefono in mano perché stavo parlando con una persona, quando ho aperto la porta e lui (l'ex ristoratore Alfonso Buonocore, ndr) mi ha detto 'Devo direi delle cose su Liliana'. Ho pensato subito si trattasse di una cosa importante, così ho staccato il telefono e ho pensato di registrare la conversazione".