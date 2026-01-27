Catalogo
SERIE TV27 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, la puntata del 27 gennaio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 27 gennaio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 27 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 27 gennaio

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 2Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 2

Yildiz tenta di pagare una stanza d’albergo, ma scopre che le sue carte di credito sono state bloccate e il conto corrente completamente prosciugato. Senza sapere dove andare, trova rifugio a casa di Emir.

Nel frattempo, Alihan e Zeynep, dopo aver salutato parenti e amici, partono per gli Stati Uniti.

Intanto, Sahika incontra Yigit e gli consegna i risultati del test del DNA, che confermano che Ender è sua madre.

Successivamente la donna decide di confrontare un campione di capelli di Yigit con quello di suo fratello, per verificare se il vero padre sia Kaya.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

