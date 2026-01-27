La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 27 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz tenta di pagare una stanza d’albergo, ma scopre che le sue carte di credito sono state bloccate e il conto corrente completamente prosciugato. Senza sapere dove andare, trova rifugio a casa di Emir.
Nel frattempo, Alihan e Zeynep, dopo aver salutato parenti e amici, partono per gli Stati Uniti.
Intanto, Sahika incontra Yigit e gli consegna i risultati del test del DNA, che confermano che Ender è sua madre.
Successivamente la donna decide di confrontare un campione di capelli di Yigit con quello di suo fratello, per verificare se il vero padre sia Kaya.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.