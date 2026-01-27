Özge Özpirinçci (Bahar Çesmeli) in una scena di La forza di una donna

Il primo episodio della terza stagione della serie turca La forza di una donna (Kadın) va in onda mercoledì 28 gennaio alle 16.00 su Canale 5 ed è disponibile on demand gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna, quando inizia la terza stagione

I nuovi episodi della terza stagione di La forza di una donna vanno in onda dal 28 gennaio su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

La forza di una donna, come finisce la seconda stagione

La seconda stagione de La forza di una donna finisce con Sirin che si reca da Bahar per chiederle ospitalità dopo essere andata via di casa. A seguito del rifiuto da parte di Bahar che non vuole saperne di ospitarla, Sirin decide allora di recitare con Emre la parte della donna abusata dal cognato e abbandonata dalla famiglia, riuscendo così a convincere l'uomo ad accettarla in casa. Bahar, però, fa recapitare a Emre le fotografie che ritraggono la sorella in compagnia di Sarp ed Emre, dopo averle viste durante il viaggio in macchina con Sirin per riportare Arda a casa della nonna, capisce l'inganno ordito dalla ragazza e la lascia per strada. Bahar, intanto, ha cominciato ad accusare un certo malessere.

La forza di una donna 3, la trama del primo episodio

Dopo un incidente d'auto, Bahar, Hatice e Sarp vengono portati in ospedale privi di coscienza e in condizioni gravissime, mentre Arif ne esce praticamente illeso. Nel mentre, Ceyda riceve una telefonata da Emre che ha smarrito loro figlio Arda in una stazione di servizio. Ceyda lascia Nisan e Doruk ad un vicino e si precipita a cercare Arda.