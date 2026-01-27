Risiko - Sfide di potere, anticipazioni: la Russia di Vladimir Putin

Mercoledì 28 gennaio, in seconda serata, su Canale 5, torna Risiko - Sfide di potere, il nuovo programma di Videonews condotto da Federico Rampini e prodotto da Stand by me per RTI-Mediaset.
Protagonista del terzo appuntamento è la Russia di Vladimir Putin, ormai distante dall’Europa dopo la frattura causata dall’invasione dell’Ucraina.
Nel corso della puntata, ci si interrogherà su quale sia il reale obiettivo del Presidente russo, desideroso di restituire al suo Paese quel ruolo da protagonista ricoperto fino alla dissoluzione dell’Unione Sovietica.
Nei primi anni al potere, Putin si è presentato come un amico dell’Occidente per poi "gettare la maschera" nel 2007, durante uno storico discorso a Monaco di Baviera. In quell’occasione, accusò il Mondo Atlantico di aver tradito le promesse includendo nella NATO i paesi dell’Est un tempo sotto l’influenza del Cremlino.
Rampini spiegherà come l’Ucraina sia sempre stata il fulcro dell’ambizione russa. Così, passando per la rivoluzione arancione e l’annessione della Crimea, si è giunti all’offensiva militare del febbraio 2022 che ha causato profonde ripercussioni anche in Italia.
Con interviste e commenti degli esperti si cercherà di comprendere la necessità della riconversione energetica dettata dal "ricatto del gas" - testimoniata dalla vicenda del rigassificatore di Piombino - e a dar voce alle difficoltà dei russi residenti in Italia.
L’analisi sarà arricchita, tra gli altri, dallo storico Marcello Flores e dai giornalisti Anna Zafesova e Fausto Biloslavo.
Risiko - Sfide di potere è scritto da Federico Rampini con Tommaso Franchini. La regia è affidata a Giacomo Frignani.