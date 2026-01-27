Risiko - Sfide di potere, anticipazioni: la Russia di Vladimir Putin

Nei primi anni al potere, Putin si è presentato come un amico dell’Occidente per poi "gettare la maschera" nel 2007, durante uno storico discorso a Monaco di Baviera. In quell’occasione, accusò il Mondo Atlantico di aver tradito le promesse includendo nella NATO i paesi dell’Est un tempo sotto l’influenza del Cremlino.

Rampini spiegherà come l’Ucraina sia sempre stata il fulcro dell’ambizione russa. Così, passando per la rivoluzione arancione e l’annessione della Crimea, si è giunti all’offensiva militare del febbraio 2022 che ha causato profonde ripercussioni anche in Italia.

Con interviste e commenti degli esperti si cercherà di comprendere la necessità della riconversione energetica dettata dal "ricatto del gas" - testimoniata dalla vicenda del rigassificatore di Piombino - e a dar voce alle difficoltà dei russi residenti in Italia.

L’analisi sarà arricchita, tra gli altri, dallo storico Marcello Flores e dai giornalisti Anna Zafesova e Fausto Biloslavo.

Risiko - Sfide di potere è scritto da Federico Rampini con Tommaso Franchini. La regia è affidata a Giacomo Frignani.

