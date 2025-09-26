Forbidden Fruit 2, la puntata del 26 settembre in streaming
La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 26 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 26 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 26 settembre
Dundar si presenta all'entrata della Falcon Airlines con delle automobili per chiedere scusa a Zeynep. Alihan assiste alla scena e, vedendo che l'uomo è armato, si preoccupa, ma Zeynep mette in chiaro che non sono fatti suoi.
Ender rilascia un'intervista in cui parla del suo recente matrimonio proprio davanti a Zeynep, che è visibilmente scossa.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Tra film-concerto, biopic e documentario, l’autunno 2025 porta nelle sale italiane tre appuntamenti imperdibili: Queen. Rock Montreal in 4K, Springsteen – Liberami dal nulla e Piero Pelù – Rumore Dentro
Venerdì26 settembre, in prima serata su Italia 1, va in onda il film Jurassic World - Il dominio
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity