SERIE TV
26 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 26 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 26 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 26 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 26 settembre

Forbidden Fruit 2, puntata 26 settembre
Una scena di Forbidden Fruit 2

Dundar si presenta all'entrata della Falcon Airlines con delle automobili per chiedere scusa a Zeynep. Alihan assiste alla scena e, vedendo che l'uomo è armato, si preoccupa, ma Zeynep mette in chiaro che non sono fatti suoi.

Ender rilascia un'intervista in cui parla del suo recente matrimonio proprio davanti a Zeynep, che è visibilmente scossa.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

