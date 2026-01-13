Risiko - Sfide di potere, Federico Rampini su Canale 5 dal 14 gennaio

Mercoledì 14 gennaio, in seconda serata, su Canale 5, debutta Risiko - Sfide di potere, il nuovo programma di Videonews condotto da Federico Rampini, prodotto da Stand by me per RTI-Mediaset.
Sei territori per sei episodi, ciascuno dedicato a un leader o a un’area chiave del risiko globale. L’ambientazione è New York, città simbolo del mondo intero e palcoscenico da cui Rampini osserva il pianeta, raccontandoci le grandi sfide del futuro e i protagonisti del nuovo equilibrio globale.
Si parte dagli Stati Uniti di Donald Trump, decisi a rilanciare la propria egemonia con una guerra commerciale senza precedenti. Si prosegue con la Cina di Xi Jinping, potenza sempre più all’avanguardia e insidiosa, che contende la scena tecnologica all'America. Poi la Russia militarista e aggressiva di Vladimir Putin, nostalgico dell'impero, l’Arabia Saudita del principe Mohammed bin Salman, proiettata verso il cambiamento. Ancora l’Europa, di fronte al riarmo della Germania voluto dal cancelliere Friedrich Merz, e infine l’Africa, con giovani nazioni protagoniste di un continente in grande trasformazione.
Attraverso le strade e i palazzi della grande metropoli e dentro i quartieri e le comunità meno conosciuti, Rampini guida lo spettatore in un viaggio che intreccia la storia e l'attualità. Un racconto arricchito anche da immagini d’archivio, riprese d’epoca e dagli interventi di esperti, analisti, inviati di guerra e giornalisti.
In ogni puntata, l’intento di ricostruire ambizioni e strategie delle grandi potenze, in uno scontro che potrebbe presto riguardarci tutti. Non manca il racconto dell’Italia e delle conseguenze che le tensioni internazionali hanno sul nostro Paese.
Risiko - Sfide di potere è scritto da Federico Rampini con Tommaso Franchini. La regia è affidata a Giacomo Frignani.